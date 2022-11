Revelada a causa da morte de médica encontrada sem vida em banheiro de hospital

Apoie o 247

ICL

247 - A médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos, encontrada sem vida no banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), em Pirenópolis, morreu de insuficiência respiratória causada por reação a medicamentos, conforme o resultado da autópsia. As informações são do portal G1.

A médica morreu em 25 de junho desse ano. Amigos acharam estranho ela não aparecer para assumir o plantão, fizeram buscas no hospital e a encontraram trancada num banheiro.

O delegado que investigou a morte, Tibério Martins, disse que, com o resultado, estão descartadas as teses de suicídio e homicídio. O inquérito foi enviado ao Judiciário com sugestão de arquivamento, por ser fato atípico.

"A morte foi acidental pela introdução voluntária dessas substâncias no próprio corpo. A reação não era esperada pela própria médica, pelo que tudo indica", esclareceu o delegado.

