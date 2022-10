Revista Qiushi publica artigo de Xi Jinping

Artigo do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China trata da persistência da supremacia do povo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Um artigo do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, sobre a persistência da supremacia do povo, foi publicado no dia 16 na 20ª edição de Qiushi, revista do Comitê Central do Partido Comunista da China.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.