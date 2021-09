Ricardo Salles agride Greta e posta imagem de ativista manipulada

Lembrado como o ministro do Meio Ambiente atuou no desmonte das políticas ambientais no país, Salles usou suas redes sociais para atacar a jovem ativista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Lembrado como o ministro do Meio Ambiente atuou no desmonte das políticas ambientais no país, Salles usou suas redes sociais para atacar a jovem ativista Greta Thunberg, que participou nesta semana de um Fórum em defesa do Meio Ambiente na Itália.

“Parece que o pessoal fez uma projeção futura da evolução dos discursos “apaixonados” da baby Greta e segundo estudos de “especialistas”, que falaram “sob condição de anonimato”, ela continuará repetindo a cada discurso, até 2065, que sempre dali a um mês acabou tudo … será !?!”, atacou o ex-ministro.

Parece que o pessoal fez uma projeção futura da evolução dos discursos “apaixonados” da baby Greta e segundo estudos de “especialistas”, que falaram “sob condição de anonimato”, ela continuará repetindo a cada discurso, até 2065, que sempre dali a um mês acabou tudo … será !?! pic.twitter.com/SgK8NVoUqg PUBLICIDADE September 30, 2021





Salles foi exonerado no dia 23 de junho após ser um dos alvos da operação Akuanduba da Polícia Federal, realizada no dia 19 de maio. As investigações apuram suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE