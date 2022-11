Risco de homicídio é três vezes maior para negros do que para não negro, aponta Índice de Equidade Racial

Para homicídios com armas de fogo, o risco é 3,6 vezes maior para negros, de acordo com o Índice Folha de Equidade Racial (Ifer) edit

247 - O risco de pessoas negras serem assassinados no Brasil é três vezes maior do que entre pessoas não negras, de acordo com o Índice Folha de Equidade Racial (Ifer), que mapeou as mortes violentas intencionais no Brasil. Pela primeira vez em dez anos, a desproporção racial de homicídios foi registrada em todos os 27 estados brasileiros. Para homicídios com armas de fogo, o risco é 3,6 vezes maior para negros. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (21) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Ifer, criado pelos economistas Alysson Portella, Michael França e Sergio Firpo, mede a exclusão de pretos e pardos de estratos privilegiados da sociedade.

O estudo foi realizado no âmbito do recém-criado Núcleo de Estudos Raciais, do Insper, com informações de 2010 a 2020 dos sistemas de notificação do Ministério da Saúde.

