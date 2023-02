Rita Lee é internada em hospital de São Paulo

Apoie o 247

247 - Após lutar contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021, Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24).A informação foi dada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira e, posteriormente, confirmada pelo portal Metrópoles. O estado de saúde da cantora, segundo as informações, seria “extremamente delicado”.

A reportagem ainda destaca que, em abril do ano passado, o filho de Rita Lee comemorou a cura do câncer de pulmão da mãe. “A cura da minha mãe me emocionou pra car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, comemorou Beto Lee na época.

