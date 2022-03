Robinho trava batalha na Justiça pelo direito de andar de patinete "sem ser incomodado"

Situação com seu patinete ocorreu em Santos, São Paulo edit

247 - O atacante Robinho, condenado em última instância por estupro na Itália, entrou na Justiça lutando pelo direito de andar com seu patinete elétrico pela cidade de Santos, no litoral de São Paulo, sem que seja abordado pela polícia. A reportagem é do portal G1.

De acordo com documentos, no dia 30 de novembro de 2021, Robinho transitava pela avenida da praia de Santos quando foi abordado pela Polícia Militar, que apreendeu o seu patinete e o recolheu ao pátio municipal, sob a alegação de não existir um registro.

Por conta dessa situação, Robinho decidiu acionar a Justiça para retirar o veículo do pátio, o que não aconteceu em uma tentativa amigável, e pediu para que o tribunal lhe concedesse autorização para a liberação e o uso do equipamento sem qualquer restrição.

De acordo com o advogado Matheus Mendes, que representa o ex-jogador, a apreensão foi ilegal, "assim como a manutenção da apreensão por tempo indeterminado". Segundo ele, Robinho utilizava o patinete por conta da pandemia, para evitar transporte público, por conta do risco da contaminação.



Durante o processo, Robinho solicitou não arcar com taxas ou multas de qualquer natureza. Segundo informações do processo, o patinete elétrico de Robinho é de um modelo que se assemelha a uma moto Scooter, o que teria causado a apreensão.

Na decisão, recém-publicada, a juíza Ariana Consani Gerônimo permitiu a retirada do equipamento do pátio municipal, mas não liberou sua utilização, já que, "com a vinda de informações, verificou-se que o veículo objeto da impetração deve ser tratado como 'veículo equiparado a ciclomotor'".

