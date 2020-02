Robôs da direita se atrapalham e confundem diretor do Atlético-MG com o governador Rui Costa

Bastou o termo "Rui Costa" ficar em evidência no Twitter, em referência ao diretor do Atlético-MG, para que os robôs da milícia virtual passassem a atacar o governador da Bahia edit

Revista Fórum - Ataques promovidos pela direita nas redes sociais foram direcionados mais uma vez à pessoa errada. Após demissão do diretor de futebol Rui Costa do Atlético Mineiro, respostas no Twitter formularam ataques ao governador da Bahia, que tem o mesmo nome, mas não possui qualquer relação com o futebol.

Para mais de uma postagem sobre a eliminação do time e a demissão do diretor, foi lançada a resposta: “Rui Costa? O metralha que lidera a rebelião de governadores contra o Pr Bolsonaro?”. As publicações também vinham acompanhadas de hashtags de apoio ao presidente: “#EuApoioBolsonaro”, “#ForaPT” e “#15deMarçoEuVou”.

Mais uma dos robôs em ação. Após a eliminação do Atlético Mineiro, o clube demitiu o diretor de futebol Rui Costa. Mas os robôs acabaram xingando o governador da Bahia, que tem o mesmo nome. pic.twitter.com/rM639nUTF2 February 27, 2020

