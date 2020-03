Ronaldinho tem casa no Paraguai sem os 'documentos necessários', diz juiz

Jornal GGN – O juiz Gustavo Amarilla afirmou nesta terça (10) que Ronaldinho Gaúcho possui uma casa de “800 mil dólares” sem a “documentação necessária” no Paraguai. O fato foi utilizado pelo magistrado para negar o pedido de prisão domiciliar ao jogador brasileiro.

De acordo com reportagem do ABC Color , a casa foi apresentada pelo jogador como “fiança” no pedido de prisão domiciliar. A propriedade tem 11 hectares e está localizada em Itá Enramada, diz o site paraguaio. “No entanto, os advogados não apresentaram as condições da propriedade, documento oficial emitido pelos registros público paraguaios”, apontou.

