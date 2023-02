Saiba como aproveitar o feriado mesmo sem gostar de carnaval

Apoie o 247

Agência Brasil - Apesar de o carnaval ser a festa popular mais esperada por muitos brasileiros, nem todo mundo gosta da folia.

A Deliane Coimbra tem dois filhos pequenos e prefere programas sossegados, sem bagunça…

Enquanto tem muita gente nas ruas, pulando carnaval, a Maria Eduarda, de 17 anos, conta que o destino de todos anos é a igreja. E ela garante que se diverte bastante.

É… parece que dá mesmo para se curtir o carnaval sem precisar ir a blocos ou festas.

Para quem mora no litoral, a dica é procurar praias mais afastadas para fugir de aglomerações. Nas cidades grandes, há opções como cinema, teatro ou shopping.

Algumas igrejas e templos também fazem retiros e programações especiais nessa época do ano. A estimativa do ministério do turismo é que o carnaval deste ano movimente cerca de 46 milhões de pessoas.

