Saiba como menino de 9 anos entrou sozinho em voo de Manaus a Guarulhos sem passagem e conseguiu chegar ao destino final

247 - Na semana passada, uma notícia causou espanto: um menino de apenas 9 anos viajou de avião de Manaus até Guarulhos, em São Paulo, sozinho, sem comprar passagem e sem documentos. Como ele conseguiu driblar a fiscalização?

Reportagem do Fantástico relata que os pais da criança são separados e o garoto mora com a mãe e o padrasto, em Manaus. Em janeiro, ele já tinha viajado de avião com o pai. Os dois ficaram 18 dias em Campinas, interior de São Paulo, onde vivem tios do garoto.

“Tinha piscina, tinha por onde ele andar, essas coisas. As crianças se encantam”, explica o tio.

Cerca de um mês depois da viagem para Campinas, o menino sumiu de casa. Pais, parentes e amigos vasculharam Manaus inteira e nada. Sem ninguém saber, o menino tinha se preparado, buscando informações na internet, para viajar.

Ele queria ir pra São Paulo. Viu que tinha um voo às 15h50min da Latam. Como não conseguiria comprar a passagem, já sabia que teria que enganar a fiscalização.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o menino tentou entrar na sala de embarque duas vezes. Na primeira, ficou com medo de ser descoberto.

Na segunda, ficou na fila com um grupo de passageiros. Para entrar, todos precisam mostrar identidade e cartão de embarque. Mesmo assim, o menino não foi parado.

Depois, veio a última barreira de fiscalização. Enquanto dois funcionários faziam a checagem de passageiros, o menino aproveitou para passar sem ser notado. E assim, desacompanhado e como se fosse um passageiro qualquer, ele conseguiu embarcar.

Após driblar as barreiras, o garoto se acomodou no avião e seguiu até o aeroporto de Guarulhos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que foram identificadas falhas em procedimentos de acesso à área restrita e que aguarda o recebimento de dados adicionais para dar prosseguimento ao processo.

Em nota, a Latam disse que "lamenta o ocorrido e que medidas de segurança já estão sendo reforçadas e tomadas para garantir que este tipo de situação não volte a ocorrer."

