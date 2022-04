Saiba como parar de receber chuva de ligações de telemarketing com spam

Apoie o 247

247 - A plataforma "Não me perturbe" atingiu 10 milhões de números de telefone cadastrados nesta sexta-feira (8), informou a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do Brasil. A reportagem é do portal G1.

O montante representa 3,5% da base de 284,9 milhões de números fixos e móveis registrados no Brasil.

A maior parte dos pedidos de bloqueios está no estado de São Paulo, com 4,8 milhões de números registrados, o que representa 3,5% da base de telefonia móvel e fixa do estado.

Criada em julho de 2019, a ferramenta tem como objetivo impedir o assédio comercial de bancos e empresas de telecomunicações. Ou seja, não evita ligações de planos de saúde ou redes varejistas, por exemplo.

As prestadoras que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com multa no valor de R$ 50 milhões.

O cadastro poderá ser feito no site https://www.naomeperturbe.com.br/. Na página, o usuário terá de inserir o CPF da linha telefônica que deseja cadastrar para não receber mais ligações de telemarketing e selecionar quais das companhias quer bloquear.

