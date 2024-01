Saiba quem são as pessoas que viajavam em helicóptero encontrado em Paraibuna

Apoie o 247

247 - O helicóptero que estava desaparecido na costa de São Paulo desde 31 de dezembro foi encontrado nesta sexta-feira (12) em Paraibuna, conforme relatado pela Polícia Militar. A aeronave foi avistada por agentes a bordo do helicóptero da PM, que sobrevoavam a região. O local apresenta dificuldades de acesso, e as equipes continuam os esforços para alcançar os destroços da aeronave.

A Força Aérea Brasileira (FAB) irá despachar um helicóptero com uma equipe de resgate para verificar a existência de sobreviventes e as condições gerais. Os familiares dos tripulantes foram informados sobre a localização do helicóptero e já estavam conduzindo buscas por conta própria desde as primeiras horas desta sexta-feira.

Como informado pela CNN , na madrugada de hoje, parentes das vítimas se reuniram para iniciar uma busca terrestre com a assistência de cães farejadores. O helicóptero transportava quatro pessoas, incluindo o piloto e três passageiros. Veja quem são:

Raphael Torres de Oliveira

Raphael, com 41 anos, é o proprietário da empresa Comexpharma Assessoria, Comércio, Representação, Importação e Exportação de Medicamentos.

Luciana Rodzewics

Luciana, de 46 anos, é empresária e vendedora, sendo amiga de Raphael há cerca de duas décadas. Ela foi convidada por ele para voar em direção ao litoral norte na véspera do Réveillon.

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto

Filha de Luciana, Letícia, com 20 anos, é proprietária de um salão de manicure na zona norte de São Paulo. Antes, ela gerenciava uma loja de peças e acessórios para celular.

Cassiano Tete Teodoro (piloto)

Cassiano, com 44 anos, é o piloto da aeronave. Em setembro de 2021, teve sua licença e habilitações cassadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) devido a "condutas infracionais graves à segurança da aviação civil". A Anac informa que ele recorreu da decisão, mas esta foi mantida.

