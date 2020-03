Salles aperta mordaça sobre funcionários do ministério do Meio Ambiente

O Ibama publicou no Diário Oficial portaria que restringe o contato entre funcionários do órgão e jornalistas edit

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apertou a mordaça sobre funcionários da pasta às vésperas da votação, no Congresso Nacional, de uma Medida Provisória que autoriza a criação de um fundo privado bilionário abastecido por multas ambientais. Na última quinta (5), o Ibama publicou no Diário Oficial portria que restringe o contato entre funcionários do órgão e jornalistas.

De acordo com o texto, “o contato de representante do Ibama com a imprensa deve ser intermediado pela Ascom [assessoria de comunicação] ou por pessoa por ela designada”. A informação é do O Antagonista.

Quem ocupa cargo de chefia deve “reportar à Ascom qualquer fato que possa prejudicar a imagem da instituição” e “fazer cumprir as diretrizes de comunicação social do Ibama”.

O texto afirma que, “caso indispensável à apuração dos fatos, o nome do denunciante será encaminhado ao órgão apuratório”. No caso de denúncias envolvendo empresas, o “órgão apuratório” é Ricardo Salles.