Sancionado projeto de Carlos Zarattini que democratiza acesso à energia solar

Nova Lei nº 14.120/2021 propõe que as empresas distribuidoras de energia utilizem recursos da conta de luz paga pela população para implantar painéis de energia solar sobre as escolas dos bairros mais carentes

247 - A proposta do líder da Minoria no Congresso, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), que busca baratear a conta de energia, especialmente para as famílias de baixa renda foi sancionada pelo governo federal.

A nova Lei nº 14.120/2021 propõe que as empresas distribuidoras de energia utilizem recursos da conta de luz paga pela população para implantar painéis de energia solar sobre as escolas dos bairros mais carentes.

A ideia é que a energia gerada com a instalação dos painéis nas escolas seja distribuída para as casas das famílias de baixa renda da região. “Vamos fazer a geração e a distribuição de energia limpa e ainda baratear a conta para os mais pobres”, celebrou o parlamentar.

Segundo Zarattini, é importante que se dê um passo adiante na democratização do acesso à energia limpa e de qualidade. “A energia solar evoluiu muito no Brasil. Só que hoje, ela ainda é um privilégio de ricos. Nós precisamos de energia barata e de energia limpa, energia renovável”, finalizou. (*Com informações da assessoria do parlamentar)

