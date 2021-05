Santos é eliminado da Libertadores

247 - O Santos foi derrotado na noite desta quarta-feira (26) por 3 a 1, pelo sexto e último jogo da fase de grupos da Libertadores e foi eliminado da competição.

Foi uma decisão dramática, poruq eo time brasileiro, além de precisar vencer os equatorianos, ainda dependia do embate entre Boca Juniors e The Strongest, em La Bombonera, que jogaram no mesmo horário. Os bolivianos precisavam vencer ou empatar, mas foram derrotados por 3 a 0.

No fim, o Grupo C da Libertadores terminou com o Barcelona-EQU na liderança, com 13 pontos, contra dez do Boca Juniors e seis de Santos e The Strongest, informa o UOL.

