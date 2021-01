Secretário de Saúde que debochava da CoronaVac é visto 'furando fila

O MP-AP quer saber se o secretário de Saúde de Serra do Navio, Randolph Scoot, "se beneficiou do cargo em detrimento de profissionais de saúde", após ele aparecer em uma foto tomando vacina contra o coronavírus edit

247 - O Ministério Público do Amapá (MP-AP) abriu uma investigação contra o secretário de Saúde de Serra do Navio, Randolph Scoot, após ele aparecer em uma foto tomando a vacina contra o coronavírus. O inquérito quer saber se o gestor "se beneficiou do cargo em detrimento de profissionais de saúde". O Amapá recebeu na terça-feira (19) pouco mais de 30 mil doses do imunizante para serem distribuídos aos municípios do estado. No mesmo dia, Serra do Navio recebeu um lote com 89 doses.

De acordo com o Plano de Imunização de Serra do Navio, serão imunizados "todos os trabalhadores da Saúde", abrangendo todas as especialidades e funções das equipes de multiprofissionais. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

"Temos quase 90 trabalhadores. Um deles sou eu, que estou direto na linha de combate. Vamos levar nosso plano de imunização ao MP e relatórios das nossas ações que geraram até prêmios de combate à pandemia. Quem coordena, reúne com a comunidade e demais servidores sou eu, pois sou secretário e estou nessa linha de frente", justificou Randolph Scoot.

O MP pediu que o secretário se manifeste em até 48 horas. Se for constatada alguma irregularidade, ele poderá responder por improbidade administrativa na esfera cível e por infração de medida sanitária preventiva no âmbito criminal.

