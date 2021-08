Segmento de moda luxo se alia à tecnologia e é um dos que mais cresce na pandemia

[Post patrocinado] Ao contrário do que era esperado pelo mercado, o segmento de moda luxo aliado a tecnologia vem crescendo relativamente, desde o início da pandemia do novo coronavírus, tanto quanto os segmentos de farmácia e alimentação.

Isso quer dizer que desde o início da pandemia a busca por compras online de sapatos, acessórios e roupas, diretamente ligados à moda, cresceu tanto quanto a busca por serviços de entrega de medicamentos e de comida, fato que surpreendeu todo o mercado.

De acordo com a pesquisa “Impactos do Covid-19 no Comportamento do Consumidor Brasileiro de Moda”, feita pela Dito CRM, a busca por serviços de delivery relacionados à moda cresceu cerca de 48,9%.

Este número surpreende porque era esperado que apenas a busca por delivery de serviços essenciais crescesse, porém o mercado se mostrou enganado e a busca por aplicativos, sites e lojas virtuais, cresceu tanto quanto a busca pelos serviços essenciais.

O crescimento dos aplicativos relacionados a moda luxo

Não apenas o setor de moda luxo cresceu, como também a busca por como criar aplicativos, pois a pandemia do novo coronavírus afetou toda a economia gradativamente e, por essa razão, muitas pessoas que perderam seus empregos foram em busca de novas alternativas de trabalho.

Dessa forma, a busca para saber como criar um aplicativo e como criar e-commerces também sofreu um grande aumento, ainda segundo a RankMyApp, esse crescimento é de cerca de 15%, pois com a ordem do governo de “fique em casa” e com alguns lockdowns que ocorreram, as pessoas tiveram que encontrar alternativas de ganhar dinheiro sem ter que sair de casa.

Sendo assim, o crescimento dos aplicativos e o crescimento do segmento de moda luxo estão diretamente relacionados, pois a venda de roupas de luxo através da internet se tornou uma excelente forma de ganhar dinheiro.

E assim como a busca pelo serviço de delivery de roupas, sapatos e acessórios de luxo aumentou, a busca por aplicativos que servem para as pessoas acompanharem as tendências de moda luxo, também cresceu.

Ou seja, aplicativos como o Instagram, Pinterest e o Wear estão sendo muito mais baixados e acessados durante a pandemia, do que já foram acessados um dia, e isso se dá por que as pessoas estão buscando cada vez mais comprar as roupas que são tendência e que fazem parte do mundo da moda luxo atualmente.

Em resumo, está tudo diretamente interligado, a busca por criações de aplicativos, a alta procura pelo serviço de entrega de roupas, sapatos e acessórios de luxo e os acessos em aplicativos relacionados à tendência da moda luxuosa atual.

Além disso, mesmo com a pandemia a moda nunca para, e em todas as estações são lançadas as novas tendências para as estações seguintes, e com o avanço da tecnologia, fica muito mais fácil acompanhar todas as novas tendências da moda luxo, dessa forma, é muito improvável que esse segmento pare de crescer algum dia.

Quanto o mercado de luxo cresceu durante a pandemia?

De acordo com uma entrevista realizada pela Fashionunited, com a diretora de atendimento B2C da Infracommerce, Camila Dulnan, o mercado de luxo cresceu cerca de 93% se comparado aos 6 meses anteriores à pandemia e aos 6 meses seguintes da pandemia.

A executiva ainda disse que acredita que isso se dá porque todos os consumidores passaram a ter um perfil de compras mais imediatista e mais adepto às compras feitas com um clique.

A Semrush realizou uma pesquisa na qual apresenta um ranking com as 10 marcas de luxo mais buscadas no Brasil durante a pandemia, veja abaixo qual é esse ranking em ordem do mais procurado para o menos procurado:

1º Balenciaga - 168,731 mil buscas;

2º Farfetch - 152,154 mil buscas;

3º Gucci - 143,154 mil buscas;

4º Channel - 114,135 mil buscas;

5º Versace - 92,365 mil buscas;

6º Prada - 52,562 mil buscas;

7º Burberry - 52,562 mil buscas;

8º Hugo Boss - 46,873 mil buscas;

9º Dior - 42,404 mil buscas;

10º Michael Kors - 38,231 mil buscas.

Como é possível observar o número de buscas é bem alto e cresceu significativamente se comparados aos números do ano de 2019 e, como mencionado, com as novas tendências de moda chegando, é possível que todos esses números cresçam ainda mais.

Além do mais, todas as buscas por todas as marcas de luxo citadas acima são realizadas tanto nos sites oficiais das marcas, quanto em sites afiliados que vendem os produtos de luxo que essas marcas fabricam.

Dessa forma, para incentivar ainda mais os consumidores a comprar os artigos de moda luxo online, os sites afiliados, geralmente, oferecem cupons de desconto que somente podem ser utilizados em compras online, via site ou via app.

Prada lança novo conceito de bolsa que une luxo e tecnologia

Como dito anteriormente, a pandemia do novo coronavírus não foi capaz de parar a moda luxo, pelo contrário, só acelerou o crescimento das tendências, bem como a busca por elas, sendo assim, todas as marcas de luxo continuaram a lançar novas tendências para as estações do ano. E a Prada não poderia agir diferente.

A coleção Inverno 2021 da Prada, maison mais do que famosa pelas bolsas luxuosas, mistura tecnologia, luxo e praticidade, juntamente com o lançamento de uma bolsa Prada que promete ser tendência para essa e para demais estações frias durante muitos anos.

Miuccia Prada e Raf Simons, diretores executivos da Prada, trouxeram uma nova identidade para a bolsa Prada referente a chamada “bolsa-luva”, a qual é totalmente confeccionada com o melhor couro e permite que a mulher que a use fique com as mãos totalmente livres.

A nova bolsa Prada já está tão famosa que Marc Jacobs a definiu como “A nova arte de viver”. Esse modelo novo de bolsa Prada possui um tamanho reduzido, portanto poucas coisas podem ser carregadas dentro dela, contudo, possui um modelo muito prático e engenhoso, que está agradando a todas as pessoas que possuem conhecimento em moda de luxo.

