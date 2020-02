Segundo exame relata ausência de coronavírus em grupo de brasileiros vindos de Wuhan

O governo de Goiás afirmou que o segundo exame dos 58 brasileiros que estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis não apontou a presença do novo coronavírus. O Ministério da Saúde disse que a partir do resultado desse segundo exame, poderá reavaliar a possibilidade de liberar a equipe que buscou os repatriados na China antes do fim da quarentena edit

Agência Sputnik - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que o segundo exame dos 58 brasileiros que estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis não apontou a presença do novo coronavírus.

A informação foi dada por Ronaldo Caiado através de uma publicação no Twitter.

Acabo de ser informado pelo @lhmandetta que os 58 brasileiros em quarentena na Base Aérea de Anápolis passaram pelo terceiro teste e o resultado, mais uma vez, deu negativo. Graças a Deus, estão bem. 🙏 Logo, logo poderão retornar às suas casas. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 19, 2020

Esse resultado foi o mesmo obtido na primeira análise, feita com as amostras colhidas no dia em que eles chegaram ao Brasil vindos de Wuhan, cidade chinesa epicentro do novo coronavírus.

Apesar do Caiado ter mencionado que esse é o terceiro exame, a Secretaria de Saúde de Goiás (GO) afirmou que trata-se do segundo.

Segundo a secretaria informou ao portal G1, o terceiro exame será realizado no 14º dia da quarentena.

O Ministério da Saúde disse que a partir do resultado desse segundo exame, poderá reavaliar a possibilidade de liberar a equipe que buscou os repatriados na China antes do fim da quarentena.