Segurança e desenvolvimento promovem futuro mais promissor para o Brics, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Na videoconferência dos chanceleres dos países do BRICS, realizada na noite do dia 19, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou a segurança e o desenvolvimento como dois trabalhos importantes para o bloco. Segundo o líder chinês, como forças positivas e construtivas da comunidade internacional, os países membros devem injetar estabilidade e energia positiva às relações internacionais que se encontram em agitação. As observações do presidente chinês tiveram boa repercussão na comunidade internacional e foram refletidas na declaração conjunta após a reunião dos chanceleres dos países do BRICS.

A segurança política constitui um importante pilar para a cooperação do BRICS. O atual conflito russo-ucraniano prova mais uma vez que a busca unilateral da OTAN, liderada pelos EUA, por sua própria segurança em detrimento da segurança de outros países, não funcionará e apenas criará novos conflitos e riscos. Não muito tempo atrás, o presidente Xi Jinping propôs a Iniciativa de Segurança Global, fornecendo uma solução chinesa para o dilema da segurança em todo o mundo. No discurso, o líder chinês reiterou a importância dessa Iniciativa, enfatizando que os países do BRICS devem cuidar dos interesses centrais e das principais preocupações um do outro, respeitar a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento de cada um, opor-se ao hegemonismo e à política de poder e resistir à mentalidade de Guerra Fria e confronto de grupos, de forma a construir conjuntamente uma comunidade de segurança da humanidade.

O desenvolvimento é outra tarefa para os países do BRICS. Diante da crescente incerteza e desequilíbrios proeminentes na recuperação econômica global, é mais importante do que nunca para os países emergentes e países em desenvolvimento fortalecer a solidariedade e a cooperação. Na Cúpula do BRICS de 2017 em Xiamen foi proposto o "BRICS+", que ampliou o escopo da radiação e os benefícios da cooperação do bloco. Em setembro do ano passado, o presidente Xi Jinping propôs a Iniciativa de Desenvolvimento Global, que recebeu apoio de mais de 100 países e organizações internacionais, incluindo das Nações Unidas.

Depois de cinco anos, a China assumiu novamente a presidência rotativa do BRICS em 2022, e atualmente já realizou mais de 50 eventos relacionados para promover a cooperação do BRICS em diversas áreas e ampliar um novo espaço de desenvolvimento para os países em desenvolvimento.

Apesar dos desafios da pandemia, segurança internacional e recuperação econômica, o futuro do BRICS será promissor a partir do momento que os países do bloco conseguirem lidar adequadamente com a segurança e o desenvolvimento. Desta forma, mais força do BRICS será injetada ao desenvolvimento global.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

