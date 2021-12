Seis cães morreram por conta dos fogos no título do Atlético Mineiro, diz ONG

Apoie o 247

Revista Fórum - A ONG Me Adota, de Diamantina (MG), que incentiva a adoção de animais, informou pelas redes sociais que seis cachorros morreram em decorrência de ataque cardíaco por conta dos fogos de artifício usados na comemoração do título do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, na noite de quinta-feira (02).

“Seis animais mortos e vários em pânico! Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para amenizar o barulho. Mas infelizmente alguns não resistiram. Precisamos de pessoas que olhem pelos animais dentro dessa prefeitura inútil!!!!! Já conseguimos muitas assinaturas contra os fogos barulhentos e sequer alguém nos ouviu”, protestou a ONG numa publicação feita no Instagram.

