Seleção de negros, mulheres e transsexuais em trainees aumenta mais de 100% no País

247 - Um levantamento da Cia de Talentos em seleções realizadas para 69 empresas apontou que o número de negros recrutados em programas de trainees e estágios aumentou 118% e passou a representar 39% do total em 2020, contra 21% em 2019.

A maioria das vagas (54%) foi preenchida por mulheres. Neste ano, foram escolhidos nove profissionais transexuais e 16 que se identificam como não-binários. As estatísticas foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

A presidente do conselho da Cia de Talentos, Sofia Esteves, disse que a contratação de pessoas com deficiência ficou abaixo do esperado, com 54 seleções dentre 7.200 recrutados em 2020.

