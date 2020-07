Sem o monopólio da Globo, RedeTV! procura viabilizar transmissão do Carioca

247 - Com a rescisão de contrato da Globo com o Campeonato Carioca, a RedeTV! procura viabilizar a transmissão do torneio. A RedeTV! foi a primeira emissora de TV aberta a transmitir um jogo após a paralisação do futebol pela pandemia: o Campeonato Turco, em 13 de junho.

O anúncio de rescisão foi feito pela Globo na quinta-feira, 2, após o canal do Flamengo, FlaTV, ter exibido o jogo contra o Boavista na quarta-feira (1º) pelo YouTube.

Decisão do desembargador Ricardo Couto de Castro, na quinta (2), concedeu a liminar que impediria uma nova transmissão do Flamengo em seu canal e afirmou que o clube rubro-negro teria que pagar multa de R$ 2 milhões pela exibição ou reexibição do jogo contra o Boavista. O desembargador argumentou que embora o Flamengo não tenha contrato de direito de transmissão com a Globo, o Boavista tem e isso o impediria de transmitir.

Porém, o clube rubro-negro afirma que se baseou, na medida provisória assinada por Jair Bolsonaro que tira exclusividade da Globo na transmissão de jogos de futebol. A MP 984 torna o “direito de arena” uma exclusividade da equipe mandante dos jogos esportivos. Desta forma, é o clube que joga em casa que terá os direitos de transmissão dos eventos. O clube carioca Vasco da Gama também transmitiu seu jogo de quinta, contra o Madureira, pelo seu canal no YouTube, aproveitando-se do fim do contrato com a Globo.

A MP, apesar de prejudicar a Globo, acabou sendo criticada por alguns que alegam que tornar o “direito de arena” uma exclusividade da equipe mandante irá favorecer os times grandes, enquanto os times pequenos deixarão de ganhar dinheiro com a transmissão de jogos, pois terão mais dificuldade para vender a divulgação.

