Sem solução para Bolsa Família, aumenta a pressão para renovar auxílio emergencial

247 - O governo Jair Bolsonaro ainda não deu as diretrizes para a implementação do programa Renda Brasil, que virou Auxílio Brasil numa medida provisória enviada no dia 9 de agosto. Ainda não foram definidos valores para o novo programa pulverizado em vários tipos de benefícios.

"Quem se permite negociar a fome de milhões de pessoas já expõe, de longe, um caráter absolutamente indigesto", resume a socióloga e conhecedora do Bolsa Família Leticia Bartholo, ao falar do quadro político que rege a indefinição do programa. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O auxílio vai até o fim deste mês, de outubro, e o governo avalia estender até abril de 2022.

Cerca de 5,4 milhões de beneficiários do Bolsa Família podem não ser contemplados pela promessa de aumento no valor do benefício, após a substituição do programa pelo Auxílio Brasil, de acordo com simulações do próprio governo. O número corresponde a 37% dos 14,7 milhões de atuais beneficiários da política social.

