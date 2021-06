Sem tempo na cozinha? Veja as vantagens de ter uma fritadeira elétrica

Que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido não é segredo para ninguém. Os dias parecem ter menos tempo para o tanto de atividades que é necessário executar em apenas 24 horas. Isso, além de ser reflexo do século XXI e das imensas e inúmeras inovações que aconteceram, é também resultado da pandemia do coronavírus, que trouxe para a rotina de milhões de pessoas o home office.

Ter que dar atenção para as crianças em casa, cozinhar , fazer as tarefas do lar e ainda fora dele, e todos os outros compromissos que os brasileiros enfrentam no dia a dia podem deixar as pessoas sobrecarregadas. Além disso, agora com o home office, as atividades ainda aumentam. Isso porque, mesmo que essa modalidade de trabalho dispense o gasto de tempo com o trajeto, ele pode ser bastante exaustivo, tendo em vista que, segundo uma pesquisa da Revista Você RH, os trabalhadores consideram que a carga de trabalho aumentou em 51% no formato remoto.

Desse modo, para conseguir lidar com tudo, muitas atividades são otimizadas de forma a serem feitas em um tempo menor, para que assim, os trabalhadores possam dar atenção a outras áreas que exigem demanda. Uma delas refere-se à cozinha, já que, cozinhar, sem dúvida, exige bastante tempo. Isso ocorre porque, desde o momento de escolher o que será servido, até colocar o alimento no prato, são executadas muitas etapas, como descascar, escolher, cortar, lavar, cozinhar, fritar… Todas essas atividades que tomam muito tempo de alguém que tem a rotina apertada e, que, se for realizado sem ajuda, o trabalho se torna ainda mais demorado, que é a maioria dos casos.

Dessa maneira, uma das formas que as pessoas encontraram para conseguir otimizar o dia a dia, foi com o auxílio de ferramentas que possibilitam uma cozinha mais rápida e prática, que é o caso das fritadeiras elétricas. Essas tecnologias são muito famosas por acelerarem o processo de fritura das batatas e ainda possibilitar um alimento mais saudável, já que dispensa a utilização de óleos que fazem mal à saúde. No entanto, muito mais do que isso, as fritadeiras são eletrodomésticos essenciais para quem deseja uma cozinha mais otimizada e versátil.

Uma vez que além de dispensar o uso de óleo, também deixa de lado a necessidade de um acompanhamento contínuo até o preparo do alimento, as fritadeiras elétricas são eletros fáceis de usar e que tornam prazeroso o ato de cozinhar. Isso porque basta apertar alguns botões e selecionar algumas funções para que se inicie o processo de fritura.

Sobre esse processo, é importante ainda ressaltar que as fritadeiras sem óleo não são ótimas somente para fritar, mas também para cozinhar, assar e ainda gratinar. Ou seja, muito mais do que apenas fritar batatas, elas também preparam diversas receitas como bolos, pudins, pães de queijo, legumes e ainda carnes. Assim, são indispensáveis no dia a dia, visto que são extremamente adaptáveis mediante a realidade e a necessidade de cada consumidor.

Outro ponto importante de salientar é com relação à saúde. Tendo em vista a correria do dia a dia, muitas pessoas, por mais que desejem começar uma alimentação mais equilibrada, não conseguem colocar em prática essa realidade, já que comer de forma saudável pode demandar algum tempo no preparo dos alimentos. Com as fritadeiras elétricas, no entanto, o consumidor consegue, apenas em alguns minutos, ter um alimento saudável pronto, já que esta não utiliza gorduras no preparo e, assim, evita problemas de saúde cardíacos e hepáticos, por exemplo.

