Seminário empresarial China-Brasil é realizado em Beijing

Rádio Internacional da China - O seminário econômico Brasil-China foi realizado na quarta-feira (29) em Beijing.

A China é uma importante fonte de investimento direto no Brasil e tem sido seu maior parceiro comercial por 14 anos consecutivos. Já o Brasil é o maior mercado de contratação da China na América Latina.

Os dados indicam que em 2022, o investimento das empresas chinesas no Brasil cresceu rapidamente, com o montante de investimento aumentando em 53,1% em comparação anual. O valor do comércio bilateral se expandiu para US$ 171,49 bilhões, um aumento de quase 5%, enquanto os novos contratos assinados por empresas chinesas no Brasil atingiram US$ 1,8 bilhão, com um faturamento de US$ 1,66 bilhão.

A presidente do Conselho de Promoção de Investimentos Internacionais da China, Ma Xiuhong, disse que a China e o Brasil devem mirar em um crescimento de alta qualidade no comércio bilateral e nos investimentos nos dois sentidos, promovendo cooperações entre empresas em múltiplos campos como tecnologia e inovação, economia digital, energia verde e desenvolvimento de baixo carbono.

A vice-ministra do Comércio da China, Guo Tingting, disse que a China e o Brasil precisam trabalhar juntos para manter a segurança e estabilidade das cadeias de abastecimento e industriais e proteger a segurança alimentar e energética.

