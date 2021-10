Seminário homenageia 30 anos do livro branco sobre direitos humanos na China

Evento foi sediado na capital, Beijing. Lançamento do primeiro livro branco aconteceu no dia 1º de novembro de 1991 edit

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado chinês realizou na sexta-feira (15) o seminário em homenagem aos 30 anos desde a primeira publicação do livro branco sobre os direitos humanos na China. O primeiro livro branco foi lançado no dia 1º de novembro de 1991.

Ao longo dos 30 anos, a China divulgou mais de dez livros brancos do setor que apresentam a situação geral dos direitos humanos, bem como de temas relacionados a mulheres e crianças.

Os documentos registraram lealmente o progresso dos direitos humanos no país, especificam o conceito chinês sobre os direitos humanos, ao passo que divulgaram amplamente a voz da China nesse setor e refutaram fortemente o ataque e a difamação de países ocidentais, incluindo os EUA, sobre o panorama dos direitos humanos na China.

