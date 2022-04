Sergio Hondjakoff, o Cabeção, desabafa sobre luta contra vício em álcool

Apoie o 247

247 - Sergio Hondjakoff detalhou a sua luta contra o alcoolismo, que o fez ficar internado em uma clínica de reabilitação em 2021. Neste domingo (17), o eterno Cabeção de Malhação (1995-2022) abriu o jogo sobre a doença e explicou as consequências que o vício causou na sua vida. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Quando você está fazendo o uso de alguma substância que altera a mente e usa isso como fuga, acaba que, nos momentos em que você está sóbrio, fica pensando em consumir a droga. E eu ali, procurando subterfúgio em uma droga artificial, um momento de relaxamento, que não era o caminho mais corajoso, mais digno", pontuou Hondjakoff em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Em agosto de 2021, o nome do ator voltou aos holofotes após o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil fecharem a clínica de tratamento para dependentes químicos na qual Hondjakoff estava internado. Inicialmente, o artista disse que não estava no local. Porém, logo em seguida, ele admitiu ter mentido por estar envergonhado com a situação.

"Realmente, eu fiquei um pouco envergonhado com tudo o que estava acontecendo, aquela exposição toda. Não soube o que fazer, queria preservar o meu filho. Buscava um momento de paz comigo mesmo, para dar tempo ao tempo, as coisas se clarearem naturalmente. Se ficasse na casa do meu pai, ia ter vontade de beber de novo", pontuou o ator.

Após o tratamento, Hondjakoff afirmou que "está em paz" com a bebida e confessou que tomou uma dose de uísque no último Natal. "É melhor evitar. Se puder evitar, é melhor, porque a gente sabe que, quando começa, o fim pode ser desastroso", admitiu.

