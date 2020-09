Serie A de Brasil – os favoritos do exporte Brasileiro

A série A do Brasil é o evento desportivo de maior destaque no Brasil. É a partir deste evento que muitos jogadores se lançam em suas carreiras internacionais, que muitas torcidas têm seus sonhos de torcer pela sua equipe realizados, e a forma como muitos brasileiros vêm o futebol é simplesmente surpreendente e empolgante.

A Serie A também é conhecida como o Brasileirão, nome que é dado ao campeonato de futebol do Brasil, onde se juntam as 20 melhores equipes de futebol do Brasil. Este é um campeonato dos mais fortes do mundo, contando com muitos campeões mundiais.

Quem pode ser o vencedor do Brasileirão?

Uma das equipes favoritas é o Flamengo. Mas não é a única.

Em termos de estatística, quem vendeu mais foi o Palmeiras, com 10 títulos conquistados no Brasileirão.

Durante o jogo existiu uma média de 2,49 golos por cada partida. Este resultado foi somado pelo total de golos em casa jogo e o número de jogos ocorridos até ao final da época passada.

Um pouco de história do campeonato

Existiram também muitos nomes até se chegar ao nome oficial, “Campeonato Brasileiro Série A”.

Começou com Taça Brasil em 1959 e os nomes foram mudando consoante os anos que foram passando. Os nomes completos são os seguintes: Torneio Roberto Gomes Pedrosa,

Taça de Prata, Campeonato Nacional de Clubes, Copa Brasil, Taça de Ouro, Copa Brasil, Taça de Ouro, Copa Brasil ou Copa União.

O nome Campeonato Brasileiro Série A foi oficialmente usado entre 1989 e o ano de 1999, mas no ano de 2000 o nome mudou uma época para Copa João Havelange, tendo regressado ao nome Campeonato Brasileiro Série A até aos dias de hoje.

Quem pode ser o vencedor?

Existem certamente equipes favoritas que vão ficar sendo as preferidas do povo Brasileiro, embora as outras possam teoricamente ser as equipes que ganham o campeonato, mas com menos probabilidade estatística.

Conforme já referido, o Palmeiras ganhou 10 vezes, logo depois vem o Santos com 8 títulos conquistados e em seguida o Corinthians com 7 títulos. Em seguida temos a equipe do São Paulo com 6 títulos ganhos.

Estes dados estatísticos permitem a você entender qual poderá ser o favorito, mas isso vai depender de vários fatores e um pouco de “sorte”.

Você também pode concluir que os vencedores do Brasileirão são mais do Estado de São Paulo do que de outos estados. Os vencedores por estado são 32 vitórias para São Paulo e apenas 16 para o Rio de Janeiro.

Um fato interessante é a mudança de treinadores nas equipes, algo constante no Brasileirão. O treinador mais antigo atualmente em funções é o treinador Renato Gaúcho, com mais de 4 anos de serviço no Grêmio.

Como apostar em seus clubes favoritos

Você sabe que com a pandemia muitas pessoas, por não poderem ir ao estádio fazer suas torcidas, quiseram utilizar a Internet para conferir o melhor do seu clube e voltar a acreditar na vitória.

Muitos Brasileiros utilizaram as casas de apostas online, por segurança, para não terem que sair à rua correndo o risco de ficar com o vírus.

É por isso que muitas casas de apostas como a ApostasEsportivas24 estão constantemente a apostar na melhoria dos serviços online para que suas apostas estejam em segurança e sejam feitas de forma mais prática possível.

Com os ganhos que podem existir neste tipo de casas de apostas, você terá a confiança necessária para jogar e apostar no seu time.

Algumas curiosidades do Brasileirão

Este campeonato de futebol tem muitas curiosidades, e algumas você provavelmente ainda não sabia.

Antes do Brasileirão se criar, existiam duas competições ao invés de uma. A primeira se chamava Taça Brasil, disputada entre 1959 e 1968, que tinha vários campeões de cada estado competindo.

Depois, existia o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que tinha juntos vários clubes de várias zonas do Brasil competindo entre eles, entre os anos 1967 e 1970.

No futebol, muitas vezes nos esquecemos dos árbitros, mas são eles que mantém a legalidade dentro do jogo e decidem como o jogo vai continuar, e por isso devemos também prestar um pouco de homenagem ao árbitro Arnaldo Cézar Coelho, por ser o mais antigo que apita o Brasileirão com mais de 300 partidas disputadas.

Por fim, importa demonstrar como os jogos podem ser decisivos. Em 1989, pelo pé de Nivaldo, o golo mais rápido foi marcado aos 8 segundos do primeiro tempo num jogo entre Náutico e Atlético MG.

O futuro do Brasileirão

O futebol no Brasil já faz parte da cultura e os Brasileiros vivem muito este exporte. É normal que no futuro se veja cada vez mais Brasileiros vivendo o futebol como um desporto e querendo que suas crianças sejam jogadores famosos de futebol no futuro.

Todo o pai sonha com isso, mesmo quando o filho não demonstra, pois o futebol movimenta muitos milhões de reais por ano.