Sidney Magal diz ser bissexual: "me dou o direito de dizer que sou"

247 - Em entrevista concedida ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira (15), Sidney Magal, de 73 anos, revelou ser bissexual. O consagrado cantor explicou que nunca teve uma experiência bissexual, mas já houve desejos em manter um relacionamento com outro homem.

“Eu me dou o direito de dizer que sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não”, explicou.

