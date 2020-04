Silas Malafaia mostra vídeo com comércio aberto: “quarentena de araque”

A postagem de Malafaia recebeu inúmeras críticas pelas redes sociais, inclusive com gente pedindo a sua prisão edit

Revista Fórum - O pastor Silas Malafaia voltou aos Trend Topics do Twitter, nesta quinta-feira (2), após postar um vídeo onde um homem mostra a capa do Globo desta quarta-feira e, a seguir, anda pelas ruas de duas comunidades do Rio de Janeiro, onde o comércio aparece funcionando regularmente.

O objetivo do vídeo, segundo Malafaia, é mostrar que o presidente Jair Bolsonaro (Sem PArtido-RJ) está certo e a quarentena é uma farsa. “Eu quero bater palma pra essa gente pobre, trabalhadora que está desmoralizando essa quarentena de araque de governadores e prefeitos. Todas as comunidades do Brasil estão abertas.

