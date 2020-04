Silvio Santos diz que jamais se colocará contra o “patrão” Bolsonaro

O apresentador de televisão e empresário Silvio Santos, dono do SBT, soltou uma nota em que nega influência sobre Bolsonaro e diz que jamais se colocaria contra decisões de "seu patrão" - sic edit

247 - O apresentador Silvio Santos se referiu a Bolsonaro como seu patrão. A assessoria do empresário soltou uma nota que afirma: "em referência a matéria veiculada na coluna radar da Veja.abril com o título "Silvio Santos também indica nome a Bolsonaro para lugar de Mandetta" esclareço que, Silvio Santos não se mete em questões políticas e nem falaria com o presidente Jair Bolsonaro sobre qualquer atitude determinada por ele."

E seguida, há o trecho em que o próprio Silvio Santos escreve e assina: "a minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu "patrão" que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono, ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego".

