Sob Bolsonaro e Guedes, Petrobras exporta petróleo de alta qualidade e importa combustível adulterado

A Petrobras está exportando óleo de altíssima qualidade do pré-sal e importando combustível de péssima procedência, adulterado e caro. A FUP, Federação Única dos Petroleiros denuncia a gestão predatória de Castello Branco na presidência da companhia, indicado de Bolsonaro para o cargo edit

247 - A Petrobras está importando combustível adulterado e exportando um dos melhores óleos do mundo, aquele que provém do pré-sal brasileiro. A Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves (Aopa) levantou a suspeita sobre a qualidade do produto importado pela empresa, ao denunciar os danos causados nos tanques de combustível, como corrosões e derretimento de peças.

O site da FUP informa que “os problemas, segundo os pilotos, vêm ocorrendo desde junho, com consequências graves para a segurança dos voos, o que levou a entidade a suspeitar da qualidade do combustível, que deixou de ser produzido pela Petrobrás e hoje é 100% importado.”

A matéria ainda destaca que “a única refinaria que fornecia gasolina de aviação para o país é a RPBC, em Cubatão (SP), cuja produção foi interrompida pela Petrobrás devido às obras na unidade. O combustível é usado no abastecimento de cerca de 12 mil aviões de pequeno porte, a maioria deles taxi aéreos e aeronaves privadas. No final de semana, a empresa interrompeu o fornecimento da gasolina importada, o que causou a suspensão de voos em 19 aeroportos.”

