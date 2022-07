Sob o governo Bolsonaro, Brasil abriu quase um clube de tiro por dia

Apoie o 247

247 - A expansão dos clubes de tiro no Brasil ocorre em paralelo com o aumento da circulação de armas no país e se intensificou durante o governo Bolsonaro.

Logo no primeiro ano do governo, o país bateu um recorde de inaugurações de clubes de tiro, com a abertura de 232 entidades. A marca já foi superada duas vezes: foram 291 clubes fundados em 2020 e mais 348 no ano passado, segundo reportagem do UOL.

A reportagem mostra que os clubes de tiro eram em geral concentrados em grandes centros urbanos, mas têm penetrado também o interior do país. E destaca que antes a atividade era mais restrita a praticantes de tiro esportivo e agentes policiais, mas agora tem alcançado um novo público, que vê nas armas como instrumento de segurança pessoal.

No último sábado, bolsonaristas organizaram um ato em Brasília pedindo a derrubada de restrições ao armamento para todos os cidadãos.

