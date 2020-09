Sobrinho de Pablo Escobar encontra dinheiro do tio escondido na parede de seu apartamento

247 - Nicolás Escobar, sobrinho do famoso traficante Pablo Escobar, descobriu mais de R$ 100 milhões em uma abertura secreta na parede do apartamento onde mora, 27 anos depois de sua morte. O apartamento já pertenceu a Pablo.

As notas encontradas por ele somam US$ 18 milhões. O dinheiro está deteriorado pelo tempo e não pode ser utilizado.

O irmão de Pablo, Roberto Escobar Gaviria desmentiu a informação do sobrinho: "Nicolás está enganando o mundo, dizendo que encontrou o dinheiro em uma propriedade em Las Palmas. Esta casa é minha, onde moro atualmente, e onde estou há muitos anos. O que ele está dizendo é totalmente falso".

