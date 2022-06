Socialite de SP acusada de mandar matar namorado morre aos 46 anos

Anne acabou detida em agosto do ano passado, mas, após alguns meses, sua prisão foi convertida em domiciliar por conta do câncer edit

Metrópoles - A empresária Anne Frigo, acusada de mandar matar o namorado em junho de 2021, faleceu no último fim de semana em decorrência de um câncer no cérebro. Ela morreu em sua casa, em São Paulo, aos 46 anos.A informação foi divulgada pelo portal UOL , e confirmada pelo Metrópoles com o advogado dela.

Frigo foi denunciada pela morte do segurança Vitor Lúcio Jacinto, que era seu namorado. Ela acabou detida em agosto do ano passado, mas, após alguns meses, sua prisão foi convertida em domiciliar por conta do câncer. Ela negava o crime.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Anne pagou R$ 200 mil a Carlos Ribeiro de Souza, um corretor de imóveis, para assassinar Vitor. Carlos está preso e disse em depoimento que a empresária encomendou o crime.

O corpo do homem foi encontrado próximo à represa do Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, em 16 de junho de 2021.

