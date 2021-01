Socorristas encontram caixas pretas e destroços de avião acidentado na Indonésia

Sputnik Brasil - Socorristas encontraram destroços e as caixas pretas do avião acidentado da companhia aérea Sriwijaya Air, de acordo com a agência Reuters, depois que foram encontradas partes de corpos no local.

A agência Reuters informou no domingo (10) que as caixas pretas da aeronave acabam de ser encontradas.

O provável local da queda do avião indonésio foi encontrado no mesmo dia no mar de Java, com mergulhadores reportando destroços a uma profundidade de 23 metros, disse no domingo (10) a agência Associated Press, citando Hadi Thiajanto, comandante das Forças Armadas da Indonésia. Anteriormente, também foram encontradas partes de corpos.

"Detectamos sinais em dois pontos, pode ser a caixa preta, vamos investigar", relatou ele aos repórteres a bordo de um navio militar, citado pela agência Reuters, antes de a equipe de busca partir para a área do desastre do avião da companhia aérea indonésia Sriwijaya Air.

"Recebemos informações da equipe de mergulhadores de que a visibilidade na água é boa, o que nos permitiu localizar algumas partes do avião [...] Temos a certeza de que foi precisamente aqui que o avião caiu", referiu Thiajanto no local.

Durante o acidente, ocorrido no sábado (9), o avião perdeu a conexão com os serviços de terra quatro minutos depois da decolagem.

Anteriormente, Budi Karia Sumadi, ministro dos Transportes da Indonésia, confirmou que a aeronave havia caído na água perto de Jacarta. De acordo com a companhia aérea, havia um total de 62 pessoas a bordo, incluindo 56 passageiros e seis membros da tripulação. O chefe do Comitê Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia anunciou que somente cidadãos indonésios estavam a bordo.

O conhecimento liberta. Saiba mais