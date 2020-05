Soluções para recuperar a empresa diante da crise do Covid-19

O mundo dos negócios, especialmente no que se refere a internacionalização, tem sido duramente afetado pela pandemia do novo coronavírus. O panorama atual paralisou o andamento de diversas atividades, impactando diretamente no consumo. No entanto, existem maneiras de lidar com essas circunstâncias incomuns e profissionais capazes de torná-las mais viáveis.

Recuperando o fôlego: Concurso de acreedores

As múltiplas crises induzidas pelas pandemia de Covid-19 em todo o mundo vem desestabilizando economias, sociedades e sistemas de saúde, o que prejudica as empresas globalizadas devido ao fechamento automático de fronteiras e a limitação das movimentaçõescomerciais entre países. Isso se agrava principalmente pela disseminação do coronavírus ser maximizada com a globalização, ou seja, com o contato internacional. Para agir contra isso, e recuperar os negócios em um contexto como esse, existe uma maneira das empresas brasileiras com subsidiárias na Espanha liquidarem as suas dívidas e obrigações com seus credores.

Nesse aspecto, o concurso de acreedores é um modelo de procedimento mediante o qual éprestado um auxílio as empresas que não têm como efetuar seus pagamentos. Sob esse prisma, as situações contempladas por esse procedimento, e que levaram uma empresa a essas circunstâncias, são a inviabilidade do negócio ou sua insolvência temporária. O trabalho do concurso de acreedores acontecerá através da busca de uma reestruturação da dívida junto aos bancos, fornecedores e instituições que interessem à empresa. Em relação à insolvência, o trabalho é um pouco mais extenso, sendo necessário incluir reajustes e reorganizações da atividade empresarial.

No entanto, e em todo o caso, esse procedimento, embora já seja essencial por si só, ainda oferece novas possibilidades para os negócios que, devido à desaceleração do consumo, precisam de uma ressurreição. Apesar de tudo isso, o concurso de acreedores não é muito conhecido pelas empresas, o que significa que as mesmas desconhecem sua natureza e os requisitos que ela exige. Porém, este é um procedimento crucial, já que nesses momentos difíceis, usá-lo pode fazer a diferença entre a extinção e a superação da crise por uma empresa. Obviamente, desde que a companhia conte com o auxílio e o apoio adequado.

O exemplo de ponto de partida: A figura do interim management

Embora seja importante reconhecer o momento de declínio de uma empresa, é igualmente essencial saber quais são os caminhos de recuperação e como alcançá-los. É preciso entender que a ajuda profissional, dotada de profunda experiência, pode ser incrivelmente útil para redirecionar o curso de uma empresa, navegando do desastre iminente para um cenário estável e seguro. E é então que entra a questão da interim management, ou seja, a contratação de um profissional experiente em determinada disciplina, com o intuito de colocá-lo para assumir o comando de uma missão específica dentro da empresa.

Nesse sentido, e graças às habilidades do interim management escolhido, que também servem como um exemplo para a equipe durante o seu período de atuação, o envolvimento desse profissional com empresa, juntamente com sua visão externa, são valores que geram um ponto de virada importante, o qual pode ser muito útil quando o empresário já não sabe qual direção seguir e as demissões começam a parecer algo inevitável. Outro exemplo da atuação desse profissional, mais do que corrigir erros específicos, é a implementação de novos sistemas ou maquinários para reestruturar os processos da empresa. Para evitar possíveis mal-entendidos e perdas operacionais, a contratação de um especialista no assunto é capaz de trazer grande ajuda aos departamentos pessoais.

Embora o concurso de acreedores seja útil para resolver a insolvência, tanto por meio de alternativas de pagamento quanto ao encontrar soluções equivalentes para os devedores, o uso do interim management fornece uma vantagem a mais: ter a chance de identificar os pontos fracos e aprender através da extensa experiência de terceiros. Em suma, uma vez que ambas são estratégias interessantes para escapar dos contextos difíceis que as empresas vem enfrentando nos dias de hoje, especialmente os negócios que atuam com comércio internacional, é essencial proteger-se com o auxílio de uma consultoria estratégica de grande prestígio como a Dipcom Corporate.

Com profissionalismo e experiência, tudo pode ficar melhor

Contar com os serviços e a experiência de uma consultoria jurídica e financeira, reconhecida por seu profissionalismo, e que ofereça serviços de interim management e concurso de acreedores, é algo de grande importância. A partir desses princípios que a equipe de profissionais da Dipcom Corporate é baseada. Uma consultoria espanhola especializada em empresas em crise, cujos serviços de concurso de acreedores são feitos de forma impecável. Com essa mesma eficácia, a empresa também oferece soluções para gerenciamento de crises, buscando a reestruturação e recuperação de empresas por meio do interim management. Com uma metodologia de atuação própria há mais de 12 anos, a consultoria já multiplicou em 20% seus casos bem-sucedidos.

Além disso, sua equipe conta com a experiência de Igor Ochoa, economista formado e com bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Wolverhampton (Birmingham, Reino Unido), que conta com 15 anos de experiência gerenciando equipes financeiras, unidades de negócios e empresas dos mais diversos setores. Ao especializar-se em “business angel”, firmar-se como caçador de talentos e se tornar mentor de empreendedores, com destaque para a gestão de crises de empresas, Ochoa se transformou em uma figura ilustre, que em conjunto com os demais membros da equipe, contribui para que seja encontrada a melhor solução para as empresas que, devido a um contexto de crise como a pandemia atual, com falhas em sua organização ou gerenciamento, precise apagar o incêndio em suas operações.

No momento, muitos acreditam que as dificuldades que o coronavírus deixará de legado no mundo podem parecer insolúveis. No entanto, sempre há uma alternativa, como o comprometimento e o trabalho duro, pautados na experiência. Seja para revisar as dívidas e chegar a acordos que permitam um novo fôlego na expectativa de sobrevivência de uma empresa, ou ainda para ter o auxílio de um profissional treinado para ser o grande exemplo na reestruturação dos negócios, sempre há luz no fim do túnel. Porém, o o importante é, antes de caminhar em direção a essa luz, saber escolher o caminho ideal para chegar até lá.

