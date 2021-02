Sonda chinesa Tianwen-1 envia sua primeira foto de Marte

A espaçonave estava a 2,2 milhões de km do Planeta Vermelho, segundo a agência espacial China National Space Administration (CNSA) edit

247 - A sonda Tianwen-1 da China enviou no último fim de semana sua primeira imagem de Marte. Segundo a agência espacial China National Space Administration (CNSA), a imagem foi feita com uma câmera monocromática quando a espaçonave estava a 2,2 milhões de km do planeta.

A imagem também inclui regiões conhecidas dos astrônomos como a Cratera Schiaparelli e o sistema de cânions conhecido como Valles Marineris.

Na última sexta-feira (5) a Tianwen-1 acionou seus propulsores para uma correção de curso. A expectativa é que ela seja capturada pela gravidade de Marte e entre em órbita do planeta nesta quarta-feira (10).

Confira:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.