Sonda da Nasa atinge asteroide em teste pioneiro de desvio de trajetória

247 - Uma sonda da Nasa atingiu um asteroide nesta segunda-feira (26). A agência espacial norte-americana fez um teste para verificar a capacidade de desviar a rota de corpos celestes que, hipoteticamente, poderiam bater na Terra. A Nasa disse que não existe ameaça do tipo conhecida contra o planeta. O teste espacial aconteceu a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra e fez parte da chamada missão DART, ou Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário (em tradução livre do inglês). A Nasa investiu mais de US$ 330 milhões no programa.

De acordo com o portal G1, a sonda da agência espacial colidiu com a lua Dimorphos, que gira em torno de um asteroide um pouco maior chamado de Didymos.

A Nasa informou que o sistema Dimorphos/Didymos não oferecia risco à Terra e foi escolhido por ser relativamente perto e por oferecer a possibilidade de monitorar se houve mudança de trajetória.

