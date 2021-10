Sonia Guajajara denuncia tentativa de associá-la ao tráfico de drogas

De acordo com a indígena, o tenente-coronel Alberto José Braga Goulart tem publicado e divulgado em grupos de WhatsApp uma matéria veiculada no “Jornal Nacional” junto a um post dela sociais sobre a campanha de Descriminalização da Maconha edit

247 - A líder indígena Sonia Guajajara denunciou mais uma tentativa de criminalizá-la. Desta vez, o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Maranhão tem tentado associar a imagem dela ao tráfico de drogas. De acordo com a indígena, o tenente-coronel Alberto José Braga Goulart tem publicado e divulgado em grupos de WhatsApp uma matéria veiculada no “Jornal Nacional” junto a um post que a ativista fez em 2018 nas redes sociais sobre a campanha de Descriminalização da Maconha.

A reportagem do “Jornal Nacional” foi sobre uma operação da Polícia Federal que destruiu plantações de maconha dentro de reservas indígenas e florestais no Maranhão e no Pará. Mas a matéria não afirmou que o plantio teria relação com as populações indígenas e muito menos com Sônia Guajajara.

"Não é de hoje que esse governo me persegue de várias formas e já foram várias as tentativas de me criminalizar. Agora a investida é, novamente, da SESAI. Agora o coord. do Dsei Maranhão tenta associar a minha imagem ao tráfico de drogas, pasmem!", afirmou Sonia.

"Registra-se que, embora seja um dever constitucional a proteção e a segurança dos povos e territórios indígenas, essa situação foi denunciada pelos próprios indígenas e somos nós que exigimos tomada de providências para que parem as invasões em nossas terras e todo tipo de exploração".

