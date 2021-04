SUS recebe remédios do 'kit intubação' em mandarim. Entidades pedem tradução para evitar riscos

Medicamentos enviados da China ao Brasil vieram com bulas e rótulos em mandarim. De acordo com o diretor de Defesa Profissional da SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia), Luis Antonio Diego, a superlotação das UTIs e a consequente sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde podem aumentar os riscos de eventos adversos por erros de medicação edit

247 - O governo federal recebeu medicamentos do chamado "kit intubação" enviados da China, com bulas, rótulos e embalagens em mandarim. Entidades de saúde pediram a tradução para o português o mais breve possível alegando que profissionais podem se confundir e colocar pacientes em risco.

Medicamentos como sedativos, analgésicos opioides e neurobloqueadores musculares começaram a faltar em alguns hospitais. Por consequência, empresários doaram 2,3 milhões de medicamentos do "kit intubação" vindos da China ao Ministério da Saúde. O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o diretor de Defesa Profissional da SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia), Luis Antonio Diego, a superlotação das UTIs e a consequente sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde podem aumentar os riscos de eventos adversos por erros de medicação.

"Os responsáveis por manusear os medicamentos podem se confundir [com as informações em mandarim]. O efeito adverso que isso pode causar no paciente é grave. O que estamos fazendo é ajudar para que isso não ocorra", disse.

