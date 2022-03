Suspenso programa de viagem a Marte por sanções à Rússia

Lançamento deveria ser feito em parceria com a Rússia e estava inicialmente previsto para o fim deste ano edit

Agência Sputnik - A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) adiou indefinidamente sua missão com o rover ExoMars, segundo um comunicado divulgado pela organização nesta quinta-feira (17).

A ESA explica que o programa de viagem a Marte foi suspenso devido às sanções contra Moscou. Enquanto isso, autoridades da agência correm para buscar alternativas aos foguetes russos.

Mesmo reconhecendo os efeitos prejudiciais que a exclusão da Rússia teria sobre a "exploração científica do espaço", a agência colocou as restrições econômicas antirrussas em primeiro lugar.

A decisão de excluir a Rússia do projeto surgiu de uma reunião do conselho governante da ESA em Paris nos últimos dois dias.

Os membros "reconheceram por unanimidade a presente impossibilidade de realizar a cooperação em andamento com a Roscosmos na missão do rover ExoMars com um lançamento em 2022".

Comentando a notícia, o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, disse que a agência espacial da Rússia efetuará uma missão a Marte por conta própria.

O rover de Marte não é o único projeto espacial europeu a ser suspenso por falta de foguetes russos.

A Roscosmos retirou sua equipe do porto espacial europeu na Guiana Francesa, o que significa que todas as missões da ESA envolvendo o uso da espaçonave Soyuz foram adiadas indefinidamente.

Por causa de suas respectivas órbitas ao redor do Sol, Marte só é facilmente alcançável da Terra a cada dois anos.

A próxima janela de lançamento seria 2024. A missão principal do rover era determinar se Marte abrigou vida.

A missão ExoMars já foi adiada em 2020 por causa da pandemia de COVID-19 e pela necessidade de mais testes no astromóvel.

O programa deveria ter decolado em um foguete russo Proton-M da plataforma de Baikonur, no Cazaquistão, em setembro, e pousado no Planeta Vermelho cerca de nove meses depois.

