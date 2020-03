Técnico do Liverpool afirma ter chorado ao ver vídeo de pessoas cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ para médicos de plantão

247 - Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp disse ter ficado emocionado com vídeo que viralizou na internet, em que pessoas de um hospital cantam ‘You’ll Never Walk Alone’ para os médicos de plantão, linha de frente no combate ao coronavírus.

“É extraordinário. Acho que ontem recebi um vídeo de pessoas no hospital perto da área de terapia intensiva e quando começaram a cantar, comecei a chorar imediatamente. É inacreditável. Mas mostra tudo, essas pessoas não apenas trabalham, mas têm um espírito tão bom”, declarou o treinador.

“Eles estão acostumados a ajudar outras pessoas; precisamos nos acostumar com isso, porque geralmente temos nossos próprios problemas e outras coisas. Mas é o trabalho deles, eles fazem isso dia após dia. Eles se arriscam, porque ajudam pessoas doentes e gravemente deficientes, então não pude admirá-las mais e apreciá-las mais” completou.

“No futuro, em 10, 20, 30, 40 anos, se olharmos para trás e a conclusão for que esse foi o período em que o mundo mostrou a maior solidariedade, o maior amor, a maior amizade ou o que quer que seja ótimo”, concluiu.