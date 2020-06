Técnico posta foto vestido de Hitler e depois deleta: “brincadeira”

247 - O técnico da Liga Sorocabana, Rinaldo Rodrigues usou uma ferramenta do Instagram em sua rede social para fazer uma montagem em que ele aparece vestido de Adolf Hitler. A postagem repercutiu negativamente.

Rinaldo Rodrigues disse que o post se tratava de uma “brincadeira” promovida por um amigo.

“Isso aí (roupa nazista) não tem nada a ver. Isso aí é por causa do meu cabelo. O que eu vejo é por causa do meu cabelo. Deus que me perdoe, sou um cara católico, Deus o livre (qualquer associação com o nazismo)”, disse, em entrevista à coluna Olhar Olímpico, do UOL.

Ele deletou o post e pediu desculpas em seguida, também por meio dos Stories. A reportagem do UOL informou também que processaria o portal caso qualquer matéria fosse veiculada.

