‘Tem luz no fim do túnel’, diz brasileira que foi uma das primeiras a receber vacina contra a Covid-19 no Reino Unido

247 - A pesquisadora brasileira Maria Lúcia Possa, funcionária do Hospital Universitário Royal Free, foi uma das primeiras a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e aplicada no Reino Unido. Após a ocasião, ela disse haver uma “luz no fim do túnel” diante da exaustão provocada pela pandemia.

“Hoje é o primeiro dia, mas acho que a coisa mais importante é que tem luz no fim do túnel”, disse, em entrevista à GloboNews.

Ela acrescentou: “Eu estou cansada, está todo mundo cansado — da doença, de ficar em casa, de todas essas restrições. Mas agora, finalmente, temos essa luzinha e eu sou a prova”.

Sobre como conseguiu receber a aplicação do imunizante tão rápido, Possa explicou: “Como eu trabalho no sistema de saúde e sou do grupo de risco, por causa de um transplante de rins, eu fui uma das primeiras a ser chamada”.

Nesta terça-feira (8), o Reino Unido começou a vacinação em massa de sua população.

