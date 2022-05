Tempestade de meteoros acontece na madrugada desta terça (31)

Apoie o 247

247 - Uma tempestade de meteoros está prevista para acontecer na madrugada desta terça-feira (31). No Brasil, as regiões Norte e Centro-Oeste são os locais com maior facilidade de observação do fenômeno. Uma tempestade de meteoros é uma chuva de corpos celestes com algumas peculiaridades. De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), essas tempestades são consequência da divisão de um cometa ou asteroide. Várias partículas formam nuvens densas desses materiais no espaço. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (30) em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com Lauriston Trindade, membro da Bramon desde 2015, quando ocorre uma tempestade do tipo, há um fluxo de mais de 1.000 meteoros por hora. Se for somente chuvas, há uma média de 100 meteoros por hora., acrescentou o analista, que tem uma estação de monitoramento de meteoros em Maranguape, no Ceará. "A terminologia tempestade de meteoro indica que vai ser um evento muito intenso. A expectativa é que existam milhares de meteoros por hora", disse.

A Bramon informou que as regiões Norte e Centro-Oeste podem ter uma média de observação entre 30% e 50% do máximo esperado. Para as outras regiões do País, a média deve ser entre 10% e 30%.

Como observar

Para ver melhor o fenômeno, a pessoa deve ir a um local que possibilite observar facilmente o céu, como quintais, jardins e varandas. Outra dica é optar por locais sem iluminação, porque fica mais fácil de observar os meteoros.

A instituição afirmou que por volta de meia-noite (no horário de Brasília) ocorrerá um primeiro surto de meteoros. Outro acontecerá por volta das 2h, com maior intensidade. A organização recomendou uma maior atenção por volta das 23h do dia 30 até por volta de 3h do dia 31.

