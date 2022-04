Templo do pastor bolsonarista Valdemiro Santiago vai a leilão

Apoie o 247

ICL

247 - O Judiciário de São Paulo autorizou o leilão de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo pastor bolsonarista Valdemiro Santiago. O religioso precisa quitar uma dívida de R$ 409 mil.

O templo, inaugurado em 2014 no Largo do Socorro, na Zona Sul da cidade de São Paulo, tem capacidade para 20 mil pessoas, tem 300 banheiros e mil vagas de estacionamento.

A Justiça determinou o leilão do prédio após a Guima-Conseco Construção, Serviços e Comércio, contratada em 2017 para cuidar do templo, acionar o Judiciário, porque a Mundial deixou de pagar parcelas de pagamento do serviço contratado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa ficou responsável pela limpeza e pelo controle de pragas de algumas unidades da igreja.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O leilão está agendado para o dia 10 de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE