Terra é cercada por enorme túnel magnético, afirma novo estudo

Apoie o 247

Clube de Economia

Agência Sputnik - As estranhas estruturas, que foram vistas no céu desde 1960, podem ser atribuídas a um enorme túnel magnético que circunda a Terra e cobre o Sistema Solar junto com algumas estrelas próximas, revelou uma nova pesquisa.

Conduzido por um grupo de astrônomos da Universidade de Toronto, Canadá, o estudo descobriu que as estruturas conhecidas como esporão polar norte da Via Láctea e região do leque podem ser conectadas por um vasto sistema de filamentos magnetizados.

Jennifer West, pesquisadora associada do Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Toronto, disse em um comunicado à imprensa que "se olhássemos para o céu, veríamos essa estrutura em forma de túnel em quase todas as direções olhamos - isto é, se tivéssemos olhos que pudessem ver a luz do rádio ”.



Os pesquisadores calcularam que as estruturas estão localizadas a cerca de 350 anos-luz de distância do Sistema Solar, que West disse ser “a distância equivalente de viajar entre Toronto e Vancouver dois trilhões de vezes”.

PUBLICIDADE

Ela explicou que, há alguns anos, um dos co-autores do estudo, Tom Landecker, contou a ela sobre um artigo relevante datado de 1965, "dos primeiros dias da radioastronomia".

De acordo com West, os autores do artigo especularam que "[...] sinais de rádio polarizados poderiam surgir de nossa visão do Braço Local da galáxia, de dentro dele".

Ela explicou que, há alguns anos, um dos co-autores do estudo, Tom Landecker, contou a ela sobre um artigo relevante datado de 1965, "dos primeiros dias da radioastronomia".

PUBLICIDADE

“Aquele artigo me inspirou a desenvolver essa ideia e amarrar meu modelo aos dados muito melhores que nossos telescópios nos fornecem hoje”, destacou o cientista.

Ela acrescentou que os astrônomos sabem sobre o esporão polar norte e a região do leque há décadas, mas a maioria das teorias científicas se concentra nessas estruturas individualmente. West insistiu que ela e seus colegas acreditam que são os primeiros pesquisadores a conectar as estruturas como uma unidade.

"Acho simplesmente incrível imaginar que essas estruturas estão em todos os lugares sempre que olhamos para o céu noturno", disse ela, expressando esperança de que possivelmente mais descobertas relacionadas à pesquisa seja apenas uma questão de tempo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: