Terremoto atinge estados de Roraima e Amazonas

247 - Um terremoto de 4,7 de magnitude atingiu na madrugada desta quarta-feira (28) a região Norte. O epicentro do abalo foi identificado em Roraima, próximo à fronteira com o estado do Amazonas.

O Monitor de Atividade Geológica dos Estados Unidos (US Geological Survey), fez o registro do abalo, ao identificar a ocorrência às 3h26 da manhã (UTC) (23h26 no horário de Manaus).

De acordo com informações do MetSul, o fenômeno durou cerca de 0,74 segundos e pôde ser sentido à distância mínima de 306,7 quilômetros, e pode ter atingido a cidade de Barcelos, no Amazonas.

O terremoto atingiu 10 km de profundidade.

