Tesouro viking de 1.000 anos é encontrado em ilha britânica (vídeo)

Sputnik - Tesouro Viking de aproximadamente 1.000 anos, composto por 100 peças de prata, sendo que a maioria delas foi cunhada nos atuais territórios da Alemanha, Reino Unido, Irlanda e ilha de Man.

Uma incrível coleção de 100 peças de prata, principalmente moedas, correspondente à Era Viking e descoberta em abril deste ano na ilha de Man (uma dependência da Coroa britânica localizada entre a Grã-Bretanha e Irlanda), foi declarada na quarta-feira (14) como tesouro por uma juíza de instrução, comunicou a organização do Patrimônio Nacional.

De acordo com as autoridades, o tesouro foi encontrado por Kath Giles, que tinha realizado outra descoberta arqueológica em 2020 enquanto buscava vestígios em um terreno particular com a ajuda de um detector de metais.

O último tesouro descoberto por Giles é composto por 87 moedas de diferentes lugares, algumas delas de um centavo, cunhadas há aproximadamente mil anos nos territórios da Irlanda, Reino Unido, Alemanha e na própria ilha de Man.

As moedas da Irlanda e da ilha de Man mostram o rei Sigtrygg II, que governava Dublin. Além disso, em algumas delas é possível observar os reis ingleses Canute e Etelhard II, bem como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Otto I da Saxônia.

As outras 13 peças do tesouro, conhecidas como cortes, são pedaços de prata que eram aceitos como moedas de troca, e cujo valor dependia da pureza do material. Esta forma de pagamento demonstra a flexibilidade da economia durante a Era Viking, segundo o comunicado.

Por sua vez, Kristin Bornholdt-Collins, especialista em numismática, observou que as moedas são "um reflexo direto do dinheiro que circulava na ilha e seus arredores nas décadas de 1020 e 1030".

